Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öğretmenler Günü' paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutladı.

24 Kasım 2021, Çarşamba 12:09 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle dün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde 81 ilden gelen öğretmenlerle bir araya geldi. Erdoğan, burada yaptığı konuşmanın bir bölümünü Twitter hesabından paylaşarak, Öğretmenler Günü'nü kutladı.

Erdoğan, mesajında, "Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıkları tamamladık. Tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyor, görevi başında şehit olan ve ahirete irtihal etmiş öğretmenlerimizi rahmetle yad ediyorum" ifadelerini kullandı.

DHA

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