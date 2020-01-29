Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Olçok ailesine taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un, vefat eden annesi Asiye Olçok'un ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

29 Ocak 2020, Çarşamba 21:15 Son Güncelleme:
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15 Temmuz'daki darbe girişiminde şehit olan Erol Olçok'un annesi Asiye Olçok 90 yaşında çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, emekli İstanbul Vaizi Ahmet Vanlıoğlu'nun cenaze törenine katıldıktan sonra Olçok ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

İSTANBUL (DHA)

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