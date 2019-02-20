İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

İlk insandan bugüne kadar yaşlılık hayatın kaçınılmaz bir dönemi olarak karşımıza çıkıyor. En önemlisi hangi yaşta bulunduğumuzdan ziyade o vakte kadar ne yaptığımız, nasıl yaşadığımızdır.

GENÇLERE ÇOCUK TAVSİYESİ

Dünya nüfusu özellikle gelişmiş ülkelerde hızla yaşlanıyor. Hayat süresi 70'in üzerinde.Yaşlı nüfus oranımızın yıllar içinde artması bekleniyor. Bunun için gençlerimize en az 3 çocuk, mümkünse daha fazlasını tavsiye ediyorum. Bizim gibi ülkeler için nüfus güçtür. Ortada yeterli nüfus yoksa diğer imkanların bir süre sonra yok olup gitmesi kaçınılmazdır.

Yaşlılarımıza en üst toplumsal payeyi veren bir kültüre sahibiz. "Cennet anaların ayakları altındandır" hadis-i şerifini hepiniz biliyorsunuz. Ben anamın ayağının altını öperdim annem izin vermezdi. "Ana bana cennet kokusunu çok mu görüyorsun derdim?", ağlardı. Analarınızın ayaklarının altını öpün.

Şayet bir evde büyükanne, büyükbaba, anne, baba, torunlar bir arada yaşayabiliyorsa, o ev günün 24 saati huzur veren bir yerdir. Büyüklerimizin tecrübelerini aktarması her türlü okuldan kıymetlidir. Yaşlılara sahip çıkmak aynı zamanda geleceğe sahip çıkmaktır.

"ALLAH SİZDEN RAZI OLSUN"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasına devam ederken, yaşlı bir dinleyici ayağa kalkarak Erdoğan'a seslendi. Yaşlı adam, "Allah sizden razı olsun. Sizin sayenizde huzurevlerinde rahatça kalabiliyoruz. Siz gerçekten bir dünya liderisiniz." diye bağırdı. Bir süre adamın sözlerini dinleyen Erdoğan, teşekkür ederek konuşmasına devam etti.

En önemli ustalar en iyi eserlerini yaşlılık yıllarında meydana getirmişlerdir. İnsan gençliğinde öğrenirken, yaşlılığında anlar. O yüzden bizi yaşlandıran nüfus kağıdındaki rakamlar değil, hala yapabileceklerimiz varken bunlardan imtina etmektir.

Bakanlığımız bir yaşlı vizyon belgesi hazırlıyor. Bu proje çerçevesinde yaşlıların aktif yaşama katılması bekleniyor. Hiçbir yaşlımızı 4 duvar arasında bırakmıyor, sahip çıkıyoruz. Huzur evi sayısında ciddi bir artış oldu. 65 yaşını geçenlere 24 lira ödeniyordu biz geldiğimizde. 601 liraya çıkardık biz onu. Nereden nereye! Yaşlılarımızı yalnız bırakmıyoruz. Engelli yaşlılarımızın evde bakımları için ise 1300 lira destek veriyoruz.

Yaşlılarımıza sahip çıkmayı ve onlara saygıda kusur etmemeyi bir görev olarak görüyoruz. Yaşlıların ve gençlerin tek başına yaşadığı bir dünyayı biz kabul etmiyoruz. Kuşakların her an birlikte yaşadığı bir Türkiye istiyoruz. Anacığını babacığını huzurevlerine değil, onunla birlikte yaşayan bir Türkiye istiyoruz.

Sözlerime bir şairimizin mısralarıyla veda etmek istiyorum:

Bana artık dingin olmak

Bana yalınlık yaraşır

İçimde şiirin güzelliği

Yaşamak sevinciyle yarışır





Güzeller güzeli ömrüm

Sana gitgide sevdalanıştayım

Nice emeklerle dokunmuş

Bir ince, bir nazlı nakıştayım



