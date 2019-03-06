İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Yılın ilk iki ayında çiftçilerimize 5 milyar liralık destekleme ödemesini yaptık. Mart ayı müjdelerini de sizlerle paylaşmak istiyorum. Mart ayında alan bazlı desteklerde 2 milyar lira, buzağı desteklerinde 730 milyon lira diğer hayvancılık desteklerinde 198 milyon lira yem bitkileri desteklerinde 80 milyon lira diğer hususlarda da 148 milyon lira olmak üzere toplam 3 milyar 716 milyon ödemesi yapacağız.