Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Karşımdaki şu güzel topluluğa bakarken, ülkemizin aydınlık geleceğini görüyorum.

40 yıllık siyasi hayatımızın her safhasında size daha huzurlu bir Türkiye bırakmak için mücadele ettik.

Son 17 yılda sadece Türkiye'yi büyütmedik. 82 milyonunu kardeşliği ve muhabbetini de büyüttük.

Sevgili gençler bugün gururluyuz, mutluyuz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor bayramını büyük bir coşkuyla kutluyoruz.

Milletimizin nasıl bir özgürlük mücadelesi verdiğini bugün çok daha iyi anlıyoruz.

Tarih milletler için zaferlerinden ve hezimetlerinden ders çıkardıkları bir ibret vesikasıdır. Geleceğin pusulasıdır. Sadece ibret almayız, daha büyük mücadeleler için cesaret de alırız.

Tarih bilinci olmayan milletlerin geleceği karanlıktır.

Sporcu gençlerden Olimpiyat Madalyası bekliyorum.

Sevgili genç kardeşlerim unutmayın her milletin hedefi, davası, uğruna ölümü göze aldığı bir kızıl elması vardır. Bizim kızıl elmamız da büyük ve güçlü Türkiye'nin inşaasıdır.