Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının satır başları;

Sağlık alanı başta olmak üzere hizmet sektörüne de çok önemli görevler düşüyor.

Türkiye girdiği her sınamadan gücünü artırarak çıktı.

Onlar kaçacak, biz kovalayacağız. İnlerine girdik, inlerine girmeye devam edeceğiz.

Bu aziz milletin huzurunu kaçırmaya kimsenin hakkı yoktur. Huzur bulunana kadar bu mücadeleyi sürdüreceğiz.

Teröristlerin en üst kademesindekilerin nasıl etkisiz hale getirildiklerini görüyorsunuz.

82 milyon hep birlikte dimdik mücadele etmeyi sürdüreceğiz, belki bedel ödemeye devam edeceğiz.

Çok daha güçlü çok daha bağımsız Türkiye bırakmayı başaracağız.

Bunun adı 'büyük ve güçlü Türkiye mücadelesi'dir. bu mücadelede bize destek verdiğiniz için her birinize ayrı ayrı şükranlarımı sunuyorum.

Siyaset bir meslek değil kendini ülkeye ve millete hizmete adamanın adıdır.

İnsanımızın tamamına daha iyi hizmet vermek için çalışıyoruz.

Kendini milli iradenin üzerinde gören nobran anlayışa karşı çıktık.

İstanbul'da çöp dağlarını nasıl temizlediğimizi iyi biliyorsunuz.

Attığımız adımlarla İstanbul'u pırıl pırıl hale getirdik.

30 yaşında bir genç çöp dağlarını, susuzluğu, hava kirliliğini bilmez.

İzmir'e suyu biz getirdik, burası CHP'li diye bakmadık.

Haliç'e Boğaz'dan temiz su bağladık, artık rahatlıkla balık tutulabilir.

Boğaz'ın altından üç katlı bir tüp yapacağız.

Kürt kardeşlerimi yanlış söylemlerle kandırıyorlar.

Güneydoğu'ya gitmeyenler gitsinler. Evlerin altından tünel açarak yaşamı zehir etmişlerdi, biz ne yaptık? Kayyum ile evleri yeniden inşa ettik.

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