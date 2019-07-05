Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Askerlik insanlık tarihi kadar eskidir. Biz dünyanın en güçlü ordularını, en büyük devletlerini kurmuş bir milletiz. Bunun için de tarihimizin her döneminde savaşa hazır olmamızın nedenini çok iyi biliyoruz. Teknik, taktik ve stratejik üstünlüğü sağlamadan, barıştan söz etmek suya ya da havaya yazı yazmak gibidir. Buradaki hoca ve komutanlarımızın daha yakından bildikleri gibi tarih boyunca bizim milletimize asker millet ya da ordu millet denmiştir. Savaşa meraklı olduğumuz için değil, mücadeleye hazır bulunmamızdandır.

15 Temmuz tam bir milli irade şahlanışıdır.

İçindeki ayrık otları ayıklayarak TSK'ya hep sahip çıkılır, bu ocak hep el üstünde bulunur.

Gezi'den Çukur eylemlerine ve FETÖ'nün sinsi planlarına kadar hepsi ordumuzu etkisiz hale getirme çabasıdır. Hamdolsun hepsinin üstesinden geldik. Artık Türkiye kendisine tehdit olan konuları kendi sınırları içerisinde değil, direkt kaynağına giderek yok ediyoruz. ABD Başkanlarına gittiğimde bana bir İHA dahi vermiyorlardı. Kötü komşu bizi ev sahibi yaptı. Şimdi İHA'mıza dı SİHA'mızı da üretiyoruz. Ülkemize savunma sanayii ile ilgili ambargo uygulayanlar bu işin yürek işi olduğunu elbet anlayacaklar. Yüzde 20 yerliden yüzde 70'e yükseldik.

TSK'ya bir daha ne FETÖ'nün ne de başka bir cuntacı zihniyetin sirayet etmemesi için bu yeni sistemi geliştirmekte kararlıyız.

Türkiye NATO'ya güç katan, hareket vizyonunu geliştiren bir ülke olmuştur.



