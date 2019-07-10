Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi: Süreyi 4 ay uzatıyoruz

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bolu Belediyesi'nde genel başkanlarının 'hiç kimse dışarı atılmayacak' denildiği halde HAK-İŞ mensubu işçi kardeşlerimin seçimden hemen sonra kapıya konmasını kınıyorum ve bu akşam başka sabah başka yalan söyleyenleri de tüm milletime şikayet ediyorum.

İslam'da da emeğin karşılığının tam ve zamanında ödenmesine çok büyük önem verilmiştir. HAK-İş kurulduğu günden beri bağrından çıktığı toplumun tüm meseleleriyle de yakından ilgilenmiş bir kurumdur. 15 Temmuz'a kadar bu ülkenin zor zamanlarında hep hakkın ve hakikatin yanında olan HAK-İŞ'e şükranlarımı sunuyorum.

"BÜYÜK BÜYÜK LAFLARLA EMEKÇİLERİMİZİ KANDIRMAYA ASLA ÇALIŞMADIK"

Türkiye'yi birlikte bugünlere getirdik inşallah yine birlikte geleceğe taşıyacağız. 2023 hedeflerimize beraberce ulaşacağız. Çünkü biz bu milletin bağrından doğmuş kadrolarız çünkü biz her şeyimizi borçlu olduğumuz bu ülkeye borçla bağlı yüreğini ve bedenini bu yola adamış gönül erleriyiz. Büyük büyük laflarla emekçilerimizi kandırmaya asla çalışmadık. İşsiz oranının bir parça yükseldiğinin farkındayız. AB ve OECD ülkeleri arasında çok iyi bir yerde bulunuyoruz. Merkez Bankamızın döviz rezervinin döviz rezervi 27 milyar dolardı şimdi brüt olarak hamd olsun 100 milyar dolara yaklaştık.

SÜRE UZATILDI

Ana ormancılık faaliyetleri nedeniyle bütün geçici işçiler için 4 ay süre uzatımı yenilendi. Bu talebi Hazine ve maliye Bakanımız bana iletti. Bu süreyi 4 ay uzatmış oluyoruz.

MERKEZ BANKASI BAŞKANI'NIN DEĞİŞİMİ

Merkez Bankası Başkanlığı’nda yaptığımız görev değişikliğinin özellikle birilerinin yaklaşım tarzını kabul etmemiz doğru değil. Davul birinde tokmak başkasında. Bedelini kim ödeyecek siyaset ödeyecek. Mutluluğunu kim yaşayacak bankadaki yaşayacak. Yok böyle bir şey! Verilen her türlü karara uyacaksın. Yeni yönetim sisteminde başkan bu konulara müdahale yetkisini almıştır. Böylelikle faiz denilen bu her türlü kötülüğün anası olan bu konuda verilen talimatlara uymayan arkadaşımızın değişmesi konusunda böyle bir adım attık. Şimdi kim savunuyor bunları hep faizciler. Faiz politikamızın nasıl şekillendiğini en kısa sürede göreceksiniz. Tek hanelere düşürmek zorundayız ve bunu başaracağız. Faizciler bundan rahatsız olabilir. İstedikleri, kadar rahatsız olsunlar kararlıyız bu işi bitireceğiz. Bundan sonra Merkez Bankası ekonomi programımıza çok daha güçlü destek verecektir. Merkez Bankası’nda tıkanıklık vardı bedelini Türkiye ödüyordu.

"PARTİZANLIĞIN EN AŞAĞILIK HALİDİR"

Seçimlerden önce hak, hukuk, adalet laflarını ağzından eksik etmeyenlerin haksızlık hukuksuzluk ve faşizm abidesine dönüşmesini üzüntüyle takip ediyoruz. Sadece siyasi düşüncesinden dolayı insanları çocuğunun nafakasından mahrum etmek partizanlığın en aşağılık halidir.

YENİ HÜKÜMET SİSTEMİ

Ülkemiz açısından hayati önem taşıyan nice krizle mücadele ettik.Yeni hükümet sistemini adım adım inşa ettik. Yeni hükümet sistemi bir yıl içerisinde hem başarılarımızı hem de eksiklerimizi gösterdi. Yönetim değişikliğinin büyüklüğü düşünüldüğünde sorunların tamamının çözülebilir olması sevindiricidir. Yeni hükümet sistemini baltalamak isteyenlere aradıkları fırsatı vermeyeceğiz. Reform ve değişim kurumlar içinde kesintisiz bir süreci ifade eder. Yeni hükümet sistemi bize hem başarılarımızı hem de eksikliklerimizi gösterdi. Yönetim değişikliğinin büyüklüğünü düşündüğünüzde ortaya çıkan sorunların tamamının çözülebilir olması sevindiricidir. Bakanlık ve kurumların zafiyet gösteren yönlerini süratle değiştireceğiz. Zaten bizim de tespitlerimiz ve çözüm yöntemlerimizi oluştu. Herksin artık yeni yönetim sistemi, tartışmalarından uzak durması gerektiğine inanıyorum.Millet yüzde 52 ile buna evet diyor. Şimdi çıkıyorsun bunu referanduma götürelim diyorsun. Bu nasıl bir siyaset anlayışı nasıl bir zihniyettir. Tek adamcılık diyorsan biz bunu sizden öğrendik. İl başkanlarının vali olmasını biz bunlardan öğrendik. Böyle bir şey var mı? Valiler CHP’nin il başkanlarından oluşuyordu.