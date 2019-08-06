İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

20-30 yıl öncesinin kalıplarıyla günümüzü değerlendirmek artık mümkün değil. Devletler de zamanın ruhunu iyi okumalı. Son günlerdeki ticaret savaşlarını sistemsizliğin sonucu olarak görüyorum.

"VİCDANI OLMAYANIN NE AHLAKI NE DE ROTASI OLUR"

Uluslararası toplum geleceğini tehdit eden temel problemlere kalıcı çözümler üretme kabiliyetini giderek kaybediyor. Suriye'de Myanmar'da, Libya'da, Yemen'de çocuklar ölmeye devam ediyorsa, burada bir sistem sorunu var demektir. Vicdanı olmayanın ne ahlakı, ne kutsalı, ne ekseni, ne rotası olur. İnsani dış politika perspektifi işte bu ihtiyacın ürünü.

"BİZ ZORUN TARAFINDAYIZ"

Biz kolayın değil, zorun tarafındayız. Tribünlerden seyreden değil, hadiselerin içinde yer alan yönlendiren aktörler olmalıyız.

GÜVENLİ BÖLGE

Gerektiğinde güç kullanarak milli menfaatlerimizi mutlaka savunacağız. NATO müttefikimiz ve stratejik ortağımız ABD'den gerçek bir müttefike yaraşır adımları atmasını bekliyoruz.

"FARKLI BİR AŞAMAYA GEÇİRECEĞİZ"

Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatlarıyla başlattığımız süreci inşallah çok yakında farklı bir aşamaya geçireceğiz. Türkiye'nin güvenliği NATO'nun ve tüm bölgemizin güvenliği demektir. Ülkemizin S-400 tercihine zorlayan, müttefiklerimizin anlaşmaz tavrıdır. Trump'ın doğru yaklaşımını sürdürerek S-400 konusunun ilişkilerimizi esir almasına izin vermeyeceğini umuyorum.

TÜRK AKIMI VE AKKUYU PROJESİ

Rus doğalgazını Avrupa’ya taşıyacak Türk akım projesinde sona geldik. Akkuyu nükleer santralinin inşası da planlandığı şekilde yürütülüyor. Soçi mutabakatıyla İdlib’de büyük bir insani trajedinin önüne geçtik. Komşumuz Irak'ın barış ve huzuruna da büyük önem veriyoruz.

MUSUL VE BASRA'DA BAŞKONSOLOSLUKLAR YENİDEN AÇILACAK

Irak’ın toprak bütünlüğüne de verdiğimiz önemi eylemlerimizle de açıkça ortaya koyduk. Türkmen kardeşlerimizin sıkıntılarını her seviyede dile getiriyoruz. Musul ve Basra’daki başkonsolosluklarımızı yakında yeniden açacağız. Erbil konsolosluğumuzdaki Osman Köse’yi kalleş bir saldırıda şehit verdik. Şehidimizin kanını yerde bırakmadık. PKK denen çıban başını Irak topraklarından kopartıp atmakta kararlıyız. Kuzey Irak’ta yürütülen Pençe harekatı başarıyla ilerliyor.

"ADALETİ SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ"

İran’da yaptırımların işe yaramayacağına inanıyoruz. Filistin meselesi bölgemizin kanayan yarası olmaya devam ediyor. İsrail’in hukuk tanımayan işgal, yıkım politikasının yanı sıra bazı dış aktörlerin müdahaleleri de barış ortamını baltalıyor. Filistin meselesinde sonuna kadar adaleti savunmaya devam edeceğiz.