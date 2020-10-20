Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

Pazar günü KKTC'de yapılan seçimlerde Cumhurbaşkanlığı görevine seçilen Ersin Tatar'ı şahsım milletim adına tebrik ediyorum. Kıbrıs Türklerinin sandıkta koydukları tercihi Türkiye ile birlikte ortak gelecek kurmanın nişanesi olarak görüyoruz. Sayın Tatar'a cumhurbaşkanlığı görevinde başarılar diliyorum. Türkiye bugüne kadar olduğu gibi Kıbrıs Türkleri'nin yanında olmaya devam edecektir.

Fatih Gemimizin, Tuna 1 kuyusundaki sondajlarında keşfedilen gaz miktarı 405 milyar metreküpe ulaştı. Fatih gemimiz, önümüzdeki ay Türk Ali kuyusunda sondaja başlayacak. Elimizdeki veriler, Tuna 1 kuyusundaki gibi verimli keşif haberleri alabileceğimize işarete ediyor. Karadeniz'de keşfedilen doğal gazın her metreküp bu milletin refahı, huzuru geleceği için en verimli şekilde kullanılacaktır. Buradan elde edilecek her kuruş milletimiz için harcanacaktır.

Terör örgütlerinin küresel düzeyde artan saldırıları, tüm hızıyla süren corona salgını tüm dünyada panik etkisi yarattı. Daha düne kadar kimi parasına, kimi silahına, kimi sırtını dayadığı küresel yapılara güvenerek efelik taslayan devletler bugün giderek sosyo ekonomik sıkıntılarla uğraşıyor. Ülkemizin yaşadığı kimi sıkıntılara rağmen krizlerden olumlu yönde ayrıştığını izahın ve vicdan sahibi herkes kabul ediyor. Küresel ve bölgesel tüm dengeler hızla yıkılıyor, Türkiye yükselen yıldız konumundadır. Karşılarında geçmişte 2 çift lafla, birkaç hamleyle sindirdikleri Türkiye'nin olmadığını gördükçe öfkeleri artıyor. Dışardan yapabildikleri her şeyi zaten yapıyorlar, bunun yanında da içeride kendilerine destek olacak kişiler devşirmeye yapılar kurmaya çalışıyorlar. Biz ülkemizin darbeler ve vesayet döneminin bittiğini söyledikçe bazıları hezeyanlara cevap veriyorlar. Allah'ın izni ve milletimizin ferasetiyle artık bu ülkede kimsenin vesayeti milli iradenin üzerine çıkarmaya gücü yetmeyecek. Oralardan belki umdukları sözleri duymaya devam edebilirler, ama bekledikleri somut desteği bulamazlar.

Yüz yüze eğitim

Ortaokullarda 5’inci sınıf ve liselerde 9’uncu sınıflarda yüz yüze eğitim öğretim faaliyetine 2 Kasım itibariyle başlatıyoruz.

Ulaşım araçları başta olmak üzere çok sayıda insanın bir arada bulunduğu mekanlar ve etkinlikleri denetimler etkin şekilde sürdürülecek, temaslı kişilerin takibi çok daha sıkı şekilde yapılacak. Yerli aşı da iki hafta içinde insan üzerinde deneme safhasına ulaşılacağı görülüyor.

'Biz bize Yeteriz' kampanyasında toplanan 2 milyar 80 milyon liralık kaynağı hane başı 1000 lira olarak ihtiyaç sahiplerine dağıttık.







