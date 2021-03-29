Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde "1. Su Şurası Lansmanı ve 363 Tesisin Toplu Açılış Merasimi"nde konuşma yaptı.

29 Mart 2021, Pazartesi 14:15 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Fikirleri önerileri, tespit ve tenkitleri ile şurayı zenginleştirecek uzmanlara şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Nüfusun hızla artması, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle su ihtiyacının arttığını görüyoruz. Su kaynakları giderek azalıyor. Bu daralma yoksulluğu ve açlığı beraberinde getiriyor. Yine biyolojik çeşitlilik azalmakta, insanın besin zinciri riske girmektedir. 2025 yılına kadar su kıtlığı yüzünden 700 milyondan fazla kişinin göç riski altında kalabileceği belirtiliyor.

Nüfusla birlikte artan gıda ve su talebi gelecekte bizi daha büyük sıkıntılar bekliyor. Bu karamsar tablodan ülkemizin etkilenmemesi de mümkün değil. Biz lanse edildiği gibi su zengini bir ülke değiliz. Su stresi çeken bir ülkeyiz. Elimizdeki su kaynağını Irak ve Suriye ile paylaşmak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar ikili ilişkilerimizde su konusunu tehdide dönüştürmedik.

"HİÇBİR FARK YOKTUR"

Suyumuzu korumak ile vatanımızı korumak arasında mahiyet olarak hiçbir fark yoktur. Tarımsal sulama sistemlerini geliştirmemiz ve yenilememiz gerekiyor. Kayıp kaçak oranlarını mutlaka azaltmalıyız. Mevcut kaynaklarımızı da çok daha verimli kullanmalıyız. Suyun gücünü milletle buluşturmak amacıyla sadece su alanına yaptığımız yatırımların bedeli 255 milyar lirayı geçiyor. Ülkemize 600'ü baraj olmak üzere 897 yeni tesis kazandırdık. Sınıfında dünyanın en büyük hacimli Ilısu Veysel Eroğlu Barajı ile Deriner Barajı'nı vatandaşlarımızın hizmetine sunduk. Artvin Barajı'nın gövde çalışmaları sürüyor.

Komşularımızla ikili ilişkilerde kaynak paylaşımını, su meselesini tehdit ve pazarlık konusu yapmadık. Bundan sonra da hakkaniyetli bu tavrımızı sürdüreceğiz.

Sadece su alanına yaptığımız yatırımların bedeli 255 milyar lirayı geçiyor.

81 vilayetimiz için İçme Suyu Eylem Planları hazırladık. Boğaz geçiş tüneliyle Asya ve Avrupa'yı dev su tüneliyle birleştirdik. 26 adet yer altı barajı inşa ettik. 2023'e kadar tamamlanan yer altı baraj sayısını 150'ye yükselteceğiz. Su arıtma teknolojilerine yatırım yapıyoruz.

Su yönetiminde yetki çalışmalarını önlemek amacıyla Meclis Su Kanunu'nu hazırlıyoruz.

Biz birileri gibi kuru sıkı atmak yerine rakamlarla konuşuyoruz. Tarımsal hasılada Avrupa'daki liderliğimiz sürüyor. Bazıları bu gerçeklere gözünü kapatıyor.

Biz "çiftçilere bakmadınız, onları unuttunuz" diyenlere resmi rakam veriyorum. Üreticilerimize toplam 24 milyar lira tarımsal destek sağlayacağız.


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