Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından BAYKAR'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından BAYKAR'a taziye ziyareti

Türkiye

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özdemir Bayraktar'ın vefatının ardından BAYKAR'a taziye ziyareti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, dünürü ve BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı olan Özdemir Bayraktar'ın geçtiğimiz Pazartesi günü hayatını kaybetmesi nedeniyle Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına taziye ziyaretine geldi.

21 Ekim 2021, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nden 1. Su Şurası Kapanış Merasimi'ne canlı bağlantı ile katıldı. Erdoğan daha sonra buradan çıkarak Hadımköy'deki BAYKAR fabrikasına geçti.

Erdoğan'ın dünürü, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı Özdemir Bayraktar geçtiğimiz Pazartesi günü İstanbul'da hayatını kaybetmişti.

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