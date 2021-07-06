Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Papa'ya geçmiş olsun mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ameliyat olan Katoliklerin ruhani lideri Papa Francesco'ya geçmiş olsun mesajı gönderdi.
06 Temmuz 2021, Salı 18:41 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.
Erdoğan, Papa Fransuva'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.
DHA