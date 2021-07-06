İletişim Başkanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan, mesajında, "Başarılı geçtiğini öğrendiğim ameliyatınız münasebetiyle milletim ve şahsım adına bir an evvel sağlığınıza kavuşmanız için nekahet döneminizde acil şifalar temenni ediyorum" ifadelerini kullandı.

Erdoğan, Papa Fransuva'ya sağlık ve mutluluk temennisinde bulundu.

DHA