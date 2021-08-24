Siyaset Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

Siyaset

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan peş peşe önemli kabuller

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin'i kabul etti. Öte yandan Erdoğan, emekliye ayrılan Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.

24 Ağustos 2021, Salı 23:27 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabulde, Yargıtay Başkanı Akarca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Yargıtay yeni hizmet binası ve 2021-2022 adli yıl açılış töreni davetiyesi takdim etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaş haddi nedeniyle emekli olan Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.

AA

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