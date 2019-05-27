Edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Fırat Kalkanı Harekat Bölgesi’nde PKK/YPG'li teröristlerce gerçekleştirilen saldırıda şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Yıldırım, Irak'ın kuzeyindeki Sera Batin Üs Bölgesi'nde PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Köklü, İstanbul'da trafik kazasında şehit olan polis memuru Mustafa Kartal ve Şırnak'ta PKK'lı teröristlerce döşenen patlayıcının infilak etmesi sonucu şehit olan güvenlik korucusu Medeni Bağışlar'ın ailelerine başsağlığı telgrafı göndererek taziyelerini iletti. (AA)



