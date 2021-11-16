Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Sezai Karakoç için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, şair, yazar ve fikir adamı Sezai Karakoç'un vefatı dolayısıyla başsağlığı mesajı yayımladı.
16 Kasım 2021, Salı 18:46 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:
Türkiye devlet görevlisi Fikirleriyle nesillere yol gösteren, edebiyatımızın, düşünce dünyamızın, ülkemizin büyük mütefekkiri, "Diriliş Şairi" Sezai Karakoç Beyefendi'nin vefatını derin bir teessürle öğrendim.
Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, sevenlerine ve Milletimize başsağlığı diliyorum.
https://twitter.com/RTErdogan/status/1460631663810076679
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