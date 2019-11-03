Cumhurbaşkanı Erdoğan, harekat merkezinin bulunduğu 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığına gelişinde askerleri selamladı.

Ziyarette komutanlardan Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, kuvvet komutanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun ile Şanlıurfa Valisi Abdullah Erim de eşlik etti.

Şanlıurfa ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın programında yoktu.

Yoğun ilgi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesini ziyaret etti. Belediye binasının çıkışında kent merkezinde yaya olarak dolaşan Erdoğan, vatandaşları selamladı. Burada Erdoğan'a yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, "Baba" ve "Reis" diye seslendiler.

Muhammed'in ailesiyle görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Şanlıurfa'da, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK'nın, işgal ettiği bölgelerden Akçakale ilçesine düzenlediği havanlı ve roketatarlı saldırılarda şehit olan 9 aylık Muhammed Omar'ın ailesiyle görüştü.