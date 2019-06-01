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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TFF Başkanlığı'na seçilen Özdemir’e kutlama

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi

01 Haziran 2019, Cumartesi 17:10
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TFF Başkanlığı'na seçilen Özdemir’e kutlama

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’i kutladı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi.

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