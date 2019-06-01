Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan TFF Başkanlığı'na seçilen Özdemir’e kutlama
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanlığına seçilen Nihat Özdemir’i kutladı.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, Türkiye Futbol Federasyonu Olağan Seçimli Genel Kurul Toplantısı sonucu Başkan seçilen Nihat Özdemir’e tebrik telgrafı gönderdi.