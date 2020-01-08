Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter hesabından, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım Doğal Gaz Boru Hattı'nın açılışına ilişkin paylaşımda bulundu. Paylaşımda, projenin haritasının yer aldığı bir de infografike de yer veren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Rus dostlarımızla beraber büyük emek harcadığımız, hem ikili ilişkilerimiz hem de bölgemizdeki enerji haritası bağlamında tarihi nitelikte bir projedir. Türkiye olarak son yıllardaki yatırımlarımızla kendimizle birlikte bölge coğrafyası için de önemli bir doğal gaz arz kapasitesi ve ticaret merkezi oluşturacak altyapıya kavuştuk. Yeni arz kaynaklarının ortaya çıkarılması ve mevcut rezervlerin geliştirilmesi doğrultusunda kara ve denizde hidrokarbon arama ve üretim faaliyetlerinin artırılması için çalışmalar yürütüyoruz. Hedefimiz ülkemizi küresel enerji merkezlerinden biri haline getirmektir. Sahip olduğumuz potansiyeli tam manasıyla harekete geçirdiğimizde ortaya çıkacak, katma değerden tüm bölgenin istifade edeceğine inanıyoruz."

Paylaşımda, projenin teknik detayları hakkında bilgiler de yer aldı.

Fatih POYRAZ/ANKARA (DHA)

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