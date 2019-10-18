Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasını satır başları şöyleydi:

-Telefon diplomasisiyle devam eden bir süreç oldu. Çeşitli Avrupa ülkeleriyle yaptığımız birçok görüşmeler var. Bunların bir kısmını BM Genel Kurulu sırasında yaşadık. Dünkü görüşmelerimiz de aslında bir gün öncesi Sayın Trump ile yaptığımız görüşmede "bir heyet gönderirseniz bunu çok daha iyi bir yere taşıyabiliriz" dedik. Kendileri de sağ olsun Pence'in başkanlığında ve Pompeo ile birlikte heyetler gönderdiler. Bu heyetler benim de belirlediğim heyetlerle ön görüşmeyi yapılar. Dün de adeta final görüşme neticesinde belirlediğimiz bu 13 maddelik bu ortak bildiriyi hep birlikte dünya kamuoyuna açıklamış olduk.

-120 saatlik süreç işliyor. YPG'nin bu bölgeyi özellikle de güvenli bölge olarak belirlediğimiz bölgeyi terk etmesi söz konusu. Güvenlik güçlerimiz alanı terk etmeyecek.

-Dünkü görüşmelerimizde 120 saat içerisinde buraların boşaltılacağı konusunda mutabık kaldık. bu süreci de ağırlıklı olarak Türkiye'nin gıyasetinde ve birlikte bir dayanışma içerisinde yapma sözlerini aldık. sürekli irtibat halinde olacağız heyetlerimizin görüşmeleri de devam edecek.

-Biliyorsunuz salı günü de Sayın Putin ile ayrıca görüşme olacka. Sayın Putin ile ypılacak görüşmeyi de bu sürecin ayrı bir unsuru olarak kabul ediyorum. Bu görüşmelerle birlikte bölgeye barışı getirmiş oluruz diye ümit ediyorum.

-Anlaşmamızın bir özelliği de şu bizimkiler orada kalmaya devam edecekler. Alanı terk etmeyecekler ki bakalım terör örgütü alanı terk ediyor mu etmiyor mu göreceğiz.

- Şu anda uygulamayı bir görelim. bunun sınırı doğuda Irak sınırıdır.

- Bir çatışma söz konusu değil. Hepsi dezenformasyondur, spekülasyondur. Bunlara kulak asmayalım. Şu an attığımız adımları güçlendirelim.

(DHA)

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