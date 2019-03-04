İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

Bizim muradımız milletimizle birlikte yol yürümek. Bizim muradımız hep milli iradeyi hakim kılmak, demokrasiyi, özgürlükleri, hukuku üstün kılmak olmuştur. Bugün de bu muratla karşınızdayız. Seçime kaldı 26 gün.

"TARİHLERİNİN EN BÜYÜK İTTİFAKINI OLUŞTURDULAR"

Bu seçimde Türkiye'ye kurulmaya çalışılan tuzakları da birlikte bozacağız. Ekonomimize faizle, soframıza vurguncularla, beraberliğimize fitne ile saldırılanlar pusuda bekliyor. Bugüne kadar ne yaptılarsa bu milletin çelik gibi iradesi karşısında çaresiz kalanlar 31 Mart için tarihlerinin en büyük ittifakını oluşturdular. Şahsıma ve Cumhur İttifakı'na karşı birlikte gelmiş gibi görünüyorlar.

Türkiye'de Kürdistan diye bir bölge var mı? Bunların yanında CHP, sözde İYİ Parti, maalesef adı Saadet olan saadetsiz bir parti var.

"ZONGULDAK TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK EMEK ŞEHRİDİR"

Zonguldak demek kömür demektir. Madencilik emeğin en fazla hissedildiği kelimelerin manasını hak ettiği mesleklerden biridir. Zonguldak, Türkiye'nin en büyük emek şehridir. Burada kazanılan para helaldir. Sizler de helalinden ekmeğini kazanan emekçilerimizsiniz. Emekçilerin hakkını gözetmek bizim en başta gelen görevimizdir.

"500 İŞÇİ DAHA ALACAĞIZ"

İki gün önce gerçekleştirilen kura ile 1000 kardeşimiz Türkiye Taşkömürü Kurumu'nun kadrolu işçisi oldu. 500 işçi daha alacağız. İmar Barışı ile Zonguldak'ta 57 bin 484 vatandaşımızın imar sorununu hallettik. Mülkiyet problemini ortadan kaldırmış olduk. Zonguldak'ta 17 yılda 18,5 milyon liralık yatırım yaptık. Zonguldak'ı tarihinde görülmemiş hizmetlerle kalkındırdık, büyüttük.

Tüm Karadeniz'in ana ihracat merkezi Filyos Limanı olacak. Filyos Limanı'nı da 2023 yılında hizmete açacağız.

Bay Kemal, yargı seni 2.5 milyon liralık tazminata mahkum etti. Ondan parayı tahsil ettiğimde Mehmetçik Vakfı'na bağışlayacağım.

"31 MART'A KADAR BU İŞ DÜZENE GİRDİ, GİRDİ"

Şimdi ne diyor? Tanzim satıştan rahatsız olmuş. Onlar yokluk kuyruğu değil, varlık kuyruğu. Fırsatçılar; senin gibi, müfteriler senin gibi... İşte onlara karşı biz hemen anında bir haftada bunları kurduk ve vatandaşımıza ucuz, uygun fiyatla sebze meyve bunları getirmeye başladık. Ve fiyatlar bir anda yarı yarıya indi. Ve eğer 31 Mart'a kadar bu iş düzene girdi girdi. Girmediği takdirde 81 vilayette bunu yaygınlaştıracağız. Vatandaşımıza ucuza bu ürünleri getireceğiz, kararlıyız.