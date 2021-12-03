Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Batman İl Müftülüğü'ne Nihat Kök atandı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber olurken, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Adem Başar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Suavi ise Önal atandı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA (DHA)

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