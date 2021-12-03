Türkiye Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı atama kararları Resmi Gazete’de

Cumhurbaşkanlığı tarafından çeşitli kurum ve kuruluşlara yapılan atamalar Resmi Gazete’de yayımlandı.

03 Aralık 2021, Cuma 00:47 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan Atama Kararlarına göre; Batman İl Müftülüğü'ne Nihat Kök atandı. Nevşehir İl Tarım ve Orman Müdürü Okan Yılmaz ise görevden alındı.

Ticaret Bakanlığı'na bağlı, Tüketicinin Korunması ve Piyasa Gözetimi Genel Müdürü Avni Dilber olurken, İç Ticaret Genel Müdürlüğü'ne Adem Başar, Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne Suavi ise Önal atandı.

Ferhat EKİNCİ/ANKARA (DHA)

İlgili Haberler
Hazine ve Maliye Bakanlığı'na Nureddin Nebati atandı


Yazarlarımızdan
Şirin Sever
Herkes ürememeli!
Şirin Sever
Hakan Çelik
Fransa’dan Türkiye’ye moral veren haber
Hakan Çelik
Rauf Tamer
Masal gibi
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Neredesin Bolu?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
Rakamlarla ekonomi
Murat Çelik
Banu Şen
Tarihin sıfır noktasında yükselen Haliliye
Banu Şen
Erkut Can
Kriz sokakta çözülmez
Erkut Can
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Silahlı kavgada çok sayıda kişi yaralanmıştı! Karar verildi