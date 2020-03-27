Türkiye Cumhurbaşkanlığı corona virüs bilgilendirme sitesi açtı

Cumhurbaşkanlığı corona virüs bilgilendirme sitesi açtı

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı corona virüs bilgilendirme sitesi açtı

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, corona virüs bilgilendirme sitesi açtı.

27 Mart 2020, Cuma 10:30 Son Güncelleme:
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"https://corona.cbddo.gov.tr/" adresinden girilen sitede Türkiye'deki son veriler güncellenerek açıklanıyor. Sitede iyileşenler ve ölüm oranı da yer alıyor. Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de corona virüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor.

İlk iyileşme 25 Mart'ta

Sitede ilk corona virüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.

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