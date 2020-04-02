Bilim & Teknoloji Vatandaşlara uyarı: Oltalama tekniğiyle kişisel bilgileriniz çalınabilir

Vatandaşlara uyarı: Oltalama tekniğiyle kişisel bilgileriniz çalınabilir

Bilim & Teknoloji

Vatandaşlara uyarı: Oltalama tekniğiyle kişisel bilgileriniz çalınabilir

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, oltalama tekniğiyle kişisel bilgilere ulaşılan zararlı internet sitelerine karşı vatandaşları uyardı.

02 Nisan 2020, Perşembe 23:12 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisinin, Twitter sayfasından yapılan paylaşımda, bu yıl corona virüsle ilgili 4 bine yakın alan adı alındığı, bunlardan yüzde 8’inin zararlı içerik barındırdığı bildirildi. Zararlı internet siteleri üzerinden oltalama tekniğiyle kişisel bilgilerin çalınabileceği belirtilen paylaşımda, "Bu sitelere ve kısa mesajla iletilen bağlantılara dikkat edin. Sadece resmi kaynakları takip ederek önleminizi alın." uyarısı yapıldı. Paylaşımda yer alan videoda da zararlı internet siteleri üzerinden kişisel verilere ulaşmaya çalışanların kullandığı yöntemler anlatıldı.


AA

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