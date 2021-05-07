Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Baskını şiddetle telin ediyoruz
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.
07 Mayıs 2021, Cuma 21:59 Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı. İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.
AA
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