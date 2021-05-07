Siyaset Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Baskını şiddetle telin ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Baskını şiddetle telin ediyoruz

Siyaset

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Baskını şiddetle telin ediyoruz

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İsrail’in Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla düzenlediği baskını şiddetle telin etti.

07 Mayıs 2021, Cuma 21:59 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs’ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa’da cemaate saldırmasına ilişkin açıklama yaptı. İsrail’in Filistinlilere yönelik sürdürdüğü işgal ve şiddet politikasını endişeyle takip ettiklerini belirten Altun, "İsrail’in kutsallarımıza saldırması asla kabul edilemez. Bugün, ilk kıblemiz Mescid-i Aksa’ya ses bombalarıyla gerçekleştirilen baskını şiddetle telin ediyoruz." ifadelerine yer verdi.

AA

Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Ruh hâlimiz nasıl, ne yapabiliriz?
Murat Çelik
Oral Çalışlar
4 Mayıs 1937 Dersim
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Eller yukarı
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Bu başarı bize çok iyi geldi
Hakan Çelik
Erkut Can
Biden borçlarını ödedi ama…
Erkut Can
Murat Gülderen
Annelere özel tekno indirimler
Murat Gülderen
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın’dan İsrail’in Mescid-i Aksa baskınına tepki