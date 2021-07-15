Türkiye Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı
  • Haberler
  • Türkiye Haberleri
  • Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, 15 Temmuz şehitlerine ithafen 'Sayenizde' başlıklı kamu spotu hazırladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığınca, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla 15 Temmuz şehitlerine ithafen hazırlanan "Sayenizde" başlıklı kamu spotu yayınlandı.

15 Temmuz 2021, Perşembe 01:07 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un, İstiklal Marşı'nın, "Hakkıdır, hür yaşamış bayrağımın hürriyet; Hakkıdır, Hakk'a tapan milletimin istiklal" dizeleriyle sosyal medya hesabından paylaştığı kamu spotunda şu ifadelere yer verildi:

"Boğazın kıyıya vuran rüzgarı hala ciğerlerimize doluyorsa eğer ya da bir yaz akşamında çıkmışsak ve yürüyorsak, yine eskisi gibi iki lafın belini kırabiliyorsak dostlarla, telli duvaklı düğünler yapabiliyorsak hep birlikte, yarınlara ışık tutan cesaretimiz, sarılabilecek inancımız varsa eğer, tarlada ekinimiz ve doğan her bebekte umudumuz varsa ve her baktığımızda göğsümüzü kabartarak dalgalanıyorsa ay yıldızlı bayrağımız tüm bunlar sizin sayenizdedir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendi sesinden, "Devletine, demokrasisine, geleceğine sahip çıkan milletimin her bir ferdine selam olsun." sözlerinin de yer aldığı kamu spotunun sonunda, "Çanakkale'den 15 Temmuz'a bu vatanı canı pahasına koruyan tüm şehit ve gazilerimize minnettarız." ve "Türkiye geçilmez." mesajlarına yer verildi.

AA

Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Çözüm süreci tartışması neden bitmiyor?
Oral Çalışlar
Rauf Tamer
Teşhis
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Irkçılar coştu
Hakan Çelik
Murat Çelik
Nüfusçular...
Murat Çelik
Banu Şen
Fındık diyarı Giresun/Piraziz
Banu Şen
Şirin Sever
Bodrum çok pahalı ama çok da dolu!
Şirin Sever
Erkut Can
Lambda ile lambada yapıyoruz
Erkut Can
Murat Gülderen
CEO'ların evleri ne kadar akıllı?
Murat Gülderen
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İzmir'de 5 hektarlık ormanlık alan yandı