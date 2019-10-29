Cumhurbaşkanlığı kabul töreni başladı
Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bu akşam Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesindeki Sergi Salonu'nda kabul töreni gerçekleştiriliyor
Önceki yıllarda Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen kabul töreni bu yıl ilk defa Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi bünyesinde bulunan Sergi Salonu'nda yapılıyor.
Yaklaşık 5 bin kişinin katılması beklenen törende devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda görev alan subay, astsubay, er ve sağlık görevlileri de ağırlanıyor.
Kur'an tilavetinin de yapılacağı kabul törenine ülke çapında sosyal sorumluluk projelerinde görev almış farklı isimler de iştirak etti.
AA