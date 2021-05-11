Dün akşamdan bu yana devam eden İsrail saldırıları nedeniyle 9'u çocuk, 1'i kadın olmak üzere 25 Filistinlinin şehit olduğu, 115 kişinin yaralandığı kaydedildi.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İsrail'in saldırılarıları sonrası CNN TÜRK'te şu açıklamalarda bulundu:

Burada Yahudi yerleşimciler şu şu evleri alacağız diye talepte bulunuyor. Yüzlerce yıldır Filistinlilerin sunduğu tapu sicilleri esas alınmıyor. Mahkeme bu toprakların Yahudi yerleşimcilere verilmesi için karar aşamasında.

Artık İsrail’e dur dememin zamanı geldiğini hatırlatıyoruz. Filistinlilere verdiğimiz desteği artırmalıyız. Yoğun bir diplomasi trafiği içindeyiz. Yeni provakasyonlar ateşle oynamakla farksızdır.

Dünya bu zulüm karşısında sessiz kalırsa İsrail saldırılarını artıracaktır. Tepki vermek önem arz ediyor. Filistin konusunda farkındalık yaratarak ortaya koymalıyız. Son İki gündür Mahkemenin vereceği karar ertelendi. Dün fanatik Yahudiler Mescid’i Aksaya girmek için hazırlanıyordu ancak tepkiler sonucu giremediler. Aklı ve vicdanı olan kimse böyle dans edemez. Önümüzde demokrasi değil işgal devleti var.

Dini inancı ne olursa olsun herkesin İsrail’e dur demesi gerekiyor.

Biz AB, BM ve çeşitli düzeylerde nezdinde girişimlerimize devam edeceğiz. Filistinlilere yardım etmek için elimizden gelen çözümü yapacağız.

Bu meseleyi uluslararası düzeyde sürdürmeliyiz. Küresel bir adalet meselesi olarak görüyoruz.

Türkiye, İsrail'in Gazze'de çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybettiği hava saldırılarını şiddetle lanetledi.

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılara ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada, "İsrail’in Gazze Şeridinde başlattığı ve aralarında çocukların da bulunduğu çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine yol açan hava saldırılarını şiddetle telin ediyor, saldırıda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Mukaddes ramazan ayında Doğu Kudüs ve Batı Şeria'da Filistin halkını topraklarından sürmeye çalışan ve Mescid-i Aksa'da ibadet etmek isteyen Filistinlilere müdahalede bulunan İsrail, Filistin topraklarında olayların bu raddeye ulaşmasının baş sorumlusudur." ifadeleri yer aldı.

İsrail'in söz konusu saldırgan ve tahrikkar politikalarının, Orta Doğu'da şiddetin sona erdirilmesine ve diyalog ve uzlaşının hakim kılınmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağının açık olduğu vurgulanan açıklamada, "İsrail yönetiminin, ayrımsız ve orantısız güç kullanmak suretiyle Filistin halkının meşru hak ve taleplerini bastıramayacağını artık idrak etmesi ve bölgede husumet ve gerilimi daha da artırmaktan başka bir amaca hizmet etmeyen bu tür askeri yöntemlere derhal son vermesi sağlanmalıdır." değerlendirmesi yapıldı.

Açıklamada, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, bölgede gerilimin düşürülmesine ve İsrail'in saldırgan tutumuna son vermesinin sağlanmasına yönelik Birleşmiş Milletler, İslam İşbirliği Teşkilatı ve diğer uluslararası platformlarda atılabilecek adımlara ilişkin, İİT Genel Sekreteri Yusuf el Useymin'in yanı sıra bölgedeki ülkeler ve çeşitli Avrupa ülkelerindeki mevkidaşlarıyla telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği vurgulandı.