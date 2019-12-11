Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Suriye konusuyla ilgili Putin ile telefonda görüşeceğini bildirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın temaslarına ilişkin bilgi veren Kalın, "Sayın Cumhurbaşkanımızın uluslararası düzeyde devam eden temasları çerçevesinde, önümüzdeki hafta Cenevre'de Küresel Mülteciler Forumu'na eş başkan olarak katılımı planlanmakta." dedi.

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşü

Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşüne ilişkin çalışmaların sürdüğünü ifade eden Kalın, "Mültecilerin dönüşü, BM'nin belirlediği üç ana kritere göre olacak. Güvenli, gönüllü ve onurlu bir şekilde dönüşler sağlanacak." diye konuştu.

Kalın, Feyzullah Kıyıklık'nın Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan'ı ziyaretine ilişkin soruya ise "Cumhurbaşkanımızın bu yönde bir görevlendirmesi söz konusu olmamıştır. Kendi girişimleridir." yanıtını verdi.

"F-35 ABD iç siyasetini konusu haline geldi"

ABD ile F-35 konusunda yaşanan gelişmelere ilişkin değerlendirmede bulunan Kalın, "Teknik ya da savunma sanayi mevzu olmaktan çıkmış, tamamen Amerikan iç siyasetinin bir konusu haline gelmiş durumda." dedi.

AA