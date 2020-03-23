Türkiye Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüsle mücadelede "tedbir" uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüsle mücadelede "tedbir" uyarısı

Türkiye

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan corona virüsle mücadelede 'tedbir' uyarısı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınıyla ilgili "Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır." ifadelerini kullandı.

23 Mart 2020, Pazartesi 11:57 Son Güncelleme:
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Kalın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Dünyada korona vaka sayısı hızla 400 bine, ölüm sayısı 15 bine doğru ilerliyor. Tedbirler uygulanmazsa hepimiz risk altındayız. Bunun şakası yok. Her tedbir can kurtarır. Her ihmal, her vurdumduymazlık riski 10 kat artırır. Evde kal, kendini ve etrafındakileri koru."
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