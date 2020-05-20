Diğer Sporlar Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl yapılmayacak

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl yapılmayacak

Diğer Sporlar

Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu bu yıl yapılmayacak

Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu'nun corona virüs salgını nedeniyle yapılmayacağını açıkladı.

20 Mayıs 2020, Çarşamba 23:40 Son Güncelleme:
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Küçükbakırcı, yaptığı açıklamada, turun 2021 nisan ayında düzenleneceğini ifade etti. Küçükbakırcı, "Bu yıl düzenleyebilseydik 25 Ekim-1 Kasım tarihlerinde boşluk vardı. O boşlukta bile hala pandemi riski görünüyor. Fransa Turu'nun bile yapılma ihtimali zayıf. Bundan dolayı insanların sağlığı, güvenliği için turu 2021 nisan ayına aldık. Ayrıca 8 etabın İstanbul etabını WorldTour kategorisinde yapacağız." ifadelerini kullandı.

AA


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