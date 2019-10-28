Anavatanı Uzakdoğu olan 'Drakula' lakaplı fındık dallarını kurutan 'Turunçgil Uzun Antenli Böcek” ile mücadelede Cumhurbaşkanlığı yayınladığı kararname ile fındık üreticilerine tazminat verme kararı alındı.

15 bin TL tazminat ödemesi yapılacak

Yayınlanan kararnamede, "24 Ekim 2019 tarihli ve 30928 sayılı Resmi gazetede yayınlanan 1961 karar nolu Cumhurbaşkanı kararına istinaden; karantina zararlısı olan ve ilçemiz Esiroğlu, Bahçekaya, Öğütlü ve Günay Mahallelerinde fındık bahçelerinde zarar yapan Turunçgil uzun antenli böceği ile bulaşık alanlarda mücadele için eradikasyon (fındık bahçelerinin sökümü) yapan üreticilerimize 4 yıl ürün kaybını karşılamak amacıyla oluşturulacak komisyonun belirleyeceği rekolte üzerinden kilogram başına 15 TL tazminat ödemesi yapılacaktır" denildi.

Maçka Belediye Başkanı Koray Koçhan, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere hükümetimize fındık üreticimizin yanında olduğu için bir kez daha teşekkür ediyoruz” dedi.

İHA