Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser operasyonu

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir örgütün Menemen ilçesi ve yakınlarından kazı ve başka yöntemlerle ele geçirdikleri tarihi eserleri yurt dışına kaçırma hazırlığı bilgisini aldı. Konuya ilişkin, Menemen Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında, polis ekipleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmalar sonucunda operasyon düğmesine basan ekipler, bugün sabah saatlerinde Menemen ilçesi merkezli, Manisa’nın Salihli ve Turgutlu ilçelerinde eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda yapılan aramalarda, yaklaşık 70 bin parça sikke ve heykel gibi tarihi eser niteliği taşıyan obje ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 70 bin dolar ve 11 bin Euro ele geçirildi. Ayrıca, operasyonda 7 şüpheli gözaltına alınırken, ele geçirilen tarihi eserlerin sayımının sürdüğü bildirildi. Yapılan operasyonun, Cumhuriyet tarihinin en büyük tarihi eser kaçakçılığı operasyonu olduğu bildirildi.

DHA