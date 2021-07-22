Cüneyt Arkın, paylaştığı fotoğrafla sevenlerini maziye götürdü
83 yaşındaki usta oyuncu Cüneyt Arkın, sosyal medya sayfasından gençlik fotoğrafını paylaştı.
22 Temmuz 2021, Perşembe 17:04 Son Güncelleme:
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Son dönemde Kuruluş Osman dizisiyle izleyici karşısına çıkan Cüneyt Arkın, sosyal medya hesabından paylaştığı kareyle sevenlerini maziye götürdü. Instagram sayfasından gençlik yıllarına ait bir karesini paylaşan Arkın, yaptığı paylaşımına, “Bayrama özel #tbt” notunu düştü. Arkın’ın bu paylaşımı sevenleri tarafından binlerce beğeni aldı.
Geçmiş zamanda çekilen fotoğrafların perşembe günleri yeniden paylaşılması anlamına geliyor. İngilizce açılımı ‘Throw Back Thursday’ olan TBT’nin Türkçesi Perşembe gününden bir kesit anlamına gelmektedir.
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