Magazin Cüneyt Arkın'dan torununa destek

Cüneyt Arkın'dan torununa destek

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Cüneyt Arkın'dan torununa destek

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen için çekilen 'Kovala' filminde 'Stabil' ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz’ın kardeşini oynayan Zeynep Cüreklibatır, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı.

22 Eylül 2021, Çarşamba 10:03 Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu dijital platform Exxen için çekilen 'Kovala' filminde 'Stabil' ismiyle bilinen rapçi Dağra Solmaz’ın kardeşini oynayan Zeynep Cüreklibatır, ilk oyunculuk denemesinde övgü topladı.

'TORUNUMUN İLK FİLMİ'

Hande Soral, Melis Sezen ve Ozan Akbaba’nın da rol aldığı filmi çok beğendiğini belirten Cüneyt Arkın, bir paylaşım yaparak, “Torunum Zeynep’in ilk filmi ‘Kovala’ yayına girdi. Çok güzeldi, herkesin emeklerine sağlık" ifadelerini kullandı.

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