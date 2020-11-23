Magazin Cüneyt Arkın'ın aile saadeti

Cüneyt Arkın'ın aile saadeti

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Cüneyt Arkın'ın aile saadeti

Sinema dünyasının çınarlarından Cüneyt Arkın dün sosyal medyadan çocukları, gelinleri ve torunlarıyla fotoğrafını yayınladı.

23 Kasım 2020, Pazartesi 10:41 Son Güncelleme:
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Cüneyt Arkın fotoğrafın altına, “Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir... Torun, Gelin, Evlat” notunu yazdı. Ünlü oyuncu oğulları Kaan Cüreklibatır ve eşi Aslı Cüreklibatır, Murat Arkın ve eşi Deniz Cüreklibatır ile çocuklarıyla mutluluk pozlarını paylaştı.

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