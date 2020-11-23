Cüneyt Arkın fotoğrafın altına, “Yanında huzur bulduğunuz insanlar servetinizdir... Torun, Gelin, Evlat” notunu yazdı. Ünlü oyuncu oğulları Kaan Cüreklibatır ve eşi Aslı Cüreklibatır, Murat Arkın ve eşi Deniz Cüreklibatır ile çocuklarıyla mutluluk pozlarını paylaştı.





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