Cyberpunk 2077 güncellemesi 2022’nin ilk çeyreğinde geliyor
CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’nin yeni nesil konsollar için hazırlanan versiyonu 2022’nin ilk çeyreğinde dağıtıma çıkacak. Normal şartlar altında 2021’in sonlarında dağıtıma çıkması beklenen Cyberpunk 2077 güncellemesi, bir süre önce 2022’nin ilk çeyreğine ertelenmişti.
30 Kasım 2021, Salı 11:46 Son Güncelleme:
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CD Projekt Red, PS5, Xbox Series X için gelecek olan yeni nesil güncellemeleri önümüzdeki aylarda büyük bir güncelleme ile çıkış yapacak.
CD Projekt Red, oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonlarını satın alanların yeni nesil güncellemesine ücretsiz olarak erişebileceğini belirtti.
Cyberpunk 2077’yi yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde zaten mümkün. Bu da oyunun konsol versiyonuna sahip herkesin yeni nesil güncellemesine ücret ödemeden erişebileceği anlamına geliyor.