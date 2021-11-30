Cyberpunk 2077 güncellemesi 2022’nin ilk çeyreğinde geliyor

CD Projekt Red, PS5, Xbox Series X için gelecek olan yeni nesil güncellemeleri önümüzdeki aylarda büyük bir güncelleme ile çıkış yapacak.

CD Projekt Red, oyunun PlayStation 4 veya Xbox One versiyonlarını satın alanların yeni nesil güncellemesine ücretsiz olarak erişebileceğini belirtti.

Cyberpunk 2077’yi yeni nesil konsollarda geriye dönük uyumluluk özelliği sayesinde zaten mümkün. Bu da oyunun konsol versiyonuna sahip herkesin yeni nesil güncellemesine ücret ödemeden erişebileceği anlamına geliyor.



