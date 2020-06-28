Cyberpunk 2077 için 25 dakikalık yeni oynanış videosu yayınlandı

Cyberpunk 2077 için yayınlanan yeni oynanış videosunun 4K çözünürlükte 30 fps’te PC platformunda gerçek zamanlı ışın izleme efektleri aktif değilken kaydedildiği belirtildi. Bu özellikler, CD Projekt Red tarafından düzenlenen basın etkinliğinde aktifleştirilmişti. Basının, oyunun 5 saatini oynamasına izin verilmişti.

Yeni oynanış videosunda daha önce yayınlanan 15 dakikalık oynanış videosunda yer alan görüntüler de bulunuyor.

Cyberpunk 2077, 19 Kasım 2020 tarihinde piyasalardaki yerini alacak. Oyunun ön siparişini PC için Steam ve Epic Games Store üzerinden 249 TL’ye, PlayStation için 459 TL’ye ve Xbox için 468 TL’ye verebilirsiniz. Oyunda Türkçe ara yüz ve altyazı desteği de yer alacak.



