Cyberpunk 2077, tüm sıkıntılara rağmen 13 milyon kopya sattı

Satışa çıkmadan 8 milyon ön sipariş alan Cyberpunk 2077, sistem hataları ile ilgili tüm tartışmalı gündemine rağmen ilk 10 gününde 13 milyon kopya sattı. Söz konusu rakamın, şirketin oyundan elde ettiği 780 milyon dolarlık hasılata tekabül ettiği ifade edildi. Bu rakama yakın örnekle, Red Dead Redemption 2 ve Call of Duty: Modern Warfare.

Rockstar, Red Dead Redemption 2’nin çıkış yaptığı ilk hafta sonu 725 milyon dolar gelir elde etmişti. Call of Duty: Modern Warfare ise ilk 3 gününde, 600 milyon dolarlık hasılat yapmıştı.

Cyberpunk 2077’nin satış rakamları noktasında başka bir faktörün de yer aldığı ifade ediliyor. Şirketin yönetim kurulunun, satışları yatırımlarla ilgili potansiyel etkisi nedeniyle güncel bir rapor halinde açıklamaya karar verdiği dile söyleniyor. Sony’nin, oyunu PlayStation Store’dan kaldırarak para iadesine başlamasının ardından CD Projekt Red hisselerinin, yüzde 22’lik bir düşüş yaşadığı ve piyasa değerinin, 1.8 milyar dolar azaldığı biliniyor.







