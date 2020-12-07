Cyberpunk 2077’nin yayın tarihi ve saati belli oldu

10 Aralık günü satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077’nin ön yükleme tarihleri için beklenen açıklama geldi.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’nin nerede, hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı bilgilerini paylaştı. Paylaşılan harita PC ve Stadia sürümlerini ilgilendiriyor. Yapılan açıklamalara göre oyunun konsollar için 10 Aralık saat 00:00’da, PC için ise saat 03:00’da erişime açılacağı görülüyor.

Ön yükleme ise Xbox kullanıcıları için 3 Aralık 2020 tarihinden itibaren başladı. Oyunu satın alan PlayStation kullanıcıları ise 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren oyunun ön yüklemesine erişim sağlayabilecek.

PC’de oyunu 7 Aralık Pazartesi’den itibaren önceden yükleyebilirsiniz. Xbox One ve Xbox Serisi konsollarında da, oyunu önceden yükleyebilirsiniz. PlayStation 4 ve PlayStation 5’te ön yüklemeler “çıkış tarihinden iki gün önce” başlıyor.







