Bilim & Teknoloji Cyberpunk 2077’nin yayın tarihi ve saati belli oldu

Cyberpunk 2077’nin yayın tarihi ve saati belli oldu

Bilim & Teknoloji

Cyberpunk 2077’nin yayın tarihi ve saati belli oldu

CD Projekt Red, yayınladığı bir haritayla dünyanın farklı bölgelerinde yaşayanların Cyberpunk 2077 ile ne zaman tanışacağını paylaştı.

07 Aralık 2020, Pazartesi 13:18 Son Güncelleme:
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10 Aralık günü satışa sunulacak olan Cyberpunk 2077’nin ön yükleme tarihleri için beklenen açıklama geldi.

CD Projekt Red, Cyberpunk 2077’nin nerede, hangi gün, saat kaçta yayınlanacağı bilgilerini paylaştı. Paylaşılan harita PC ve Stadia sürümlerini ilgilendiriyor. Yapılan açıklamalara göre oyunun konsollar için 10 Aralık saat 00:00’da, PC için ise saat 03:00’da erişime açılacağı görülüyor.

Günün önemli manşetleri için tıkla

Ön yükleme ise Xbox kullanıcıları için 3 Aralık 2020 tarihinden itibaren başladı. Oyunu satın alan PlayStation kullanıcıları ise 8 Aralık 2020 tarihinden itibaren oyunun ön yüklemesine erişim sağlayabilecek.

PC’de oyunu 7 Aralık Pazartesi’den itibaren önceden yükleyebilirsiniz. Xbox One ve Xbox Serisi konsollarında da, oyunu önceden yükleyebilirsiniz. PlayStation 4 ve PlayStation 5’te ön yüklemeler “çıkış tarihinden iki gün önce” başlıyor.



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