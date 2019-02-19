Dağ yamacında keçi kurtarma operasyonu

Mersin’in Erdemli ilçesinde, dağ yamacında 2 gün mahsur kalan keçi, AKUT Mersin Şubesi ve itfaiye ekiplerinin 5 saatlik operasyonuyla kurtarılarak, sahibine teslim edildi

19 Şubat 2019, Salı 18:45
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Dağ yamacında keçi kurtarma operasyonu

Alınan bilgiye göre, ilçedeki Üçtepe Mahallesi sınırlarındaki kırsal bölgede bir keçinin 2 gündür mahsur kaldığı ihbarını alan AKUT Mersin Şubesi ekipleri olay yerine gitti.

SAHİBİNE TESLİM EDİLDİ

Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın da destek verdiği kurtarma operasyonunda ekipler, yaklaşık 80 metre yükseklikteki yamaca halatlar yardımıyla tırmandı.

Yaklaşık 5 saat süren operasyon sonucu bulunduğu yerden alınan keçi, sahibi Hasan Gökçe’ye teslim edildi. Gökçe, keçisini kurtaran ekiplere teşekkür etti.

MERSİN (AA)

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