Dağa tırmanan dev köpeğin imdadına kurtarma ekibi yetişti

ABD'nin Utah Eyaleti'nde 3 yaşındaki Mastiff cinsi köpeği ile dağ tırmanışı yapan bir adam, dağdan inemeyince yoldan geçen diğer dağcılar ekiplere haber verdi.

86 kiloluk dev köpek Floyd'u ve sahibini gören Salt Lake arama ve kurtarma ekibi,şaşkınlığını gizleyemedi.

Arama kurtarma timinin lideri Todd Taylor,'Normalde 3 saatlik bir dağ yürüyüşü olmalıydı. Ama burada durup birkaç saat beklemişler. Birkaç adım atmaya çalışmış ama ayakları yaralanmış ve kesilmiş.' dedi.

Floyd 'un cüssesinden dolayı bu durumu 'ilginç bir kurtarma' olarak adlandıran Taylor, 86 kiloluk bir köpek olduğunu biliyorduk ve normal bir insanı nasıl taşımamız gerekiyorsa köpeği de öyle taşıdık.' dedi.

4 saat süren operasyonda, 10 kişilik kurtarma ekibinin tekerlekli arabası kırılınca, yolun diğer yarısında köpeği elleriyle taşımaları gerekti.

Floyd ise bu kriz durumundaki sakinliği ile herkesin sevgisini kazandı.

Taylor, köpeğin sahibinin ise insanların ekipleri aradığını öğrendiğinde oldukça şaşırdığını, telefonlar çekmediği için geceyi köpeğiyle dağda geçirmeyi planladığını belirtti.

Ekipler, daha sonra kurtarma operasyonunun görüntülerini sosyal medyadan paylaştı.