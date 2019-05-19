Dağdan kopan dev kaya parçası kafenin üzerine düştü

Edinilen bilgiye göre, Birecik-Halfeti sahil yolu üzerinde Kelaynak üretim istasyonuna yaklaşık 2 kilometre mesafede dağdan kopan dev kaya parçası büyük bir gürültüyle yola düştü.

SON ANDA UZAKLAŞTILAR

Kayaların altında kalan bir kafe yerle bir olurken olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Dağın kaymaya başlaması üzerine vatandaşlar olay yerinden son anda uzaklaştı.

6 GÜN ÖNCE DE OLMUŞTU

6 gün önce de aynı bölgede büyük bir heyelan yaşanmış ve 2 araç zarar görmüştü.

Heyelan sonrası bölgede bulunan 13 ev tedbir amaçlı boşaltılmıştı.

ŞANLIURFA (İHA)