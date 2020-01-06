Dağhan Külegeç sevgilisiyle ortaya çıktı

2007’de yayınlanan ‘Kavak Yelleri’ dizisindeki rolüyle şöhret olan Dağhan Külegeç 2011’de tükenmişlik sendromuna yakalanıp setlerden bir süre uzaklaşmıştı. 2013’te ‘Survivor’da yarışmış, daha sonra ‘Kiraz Mevsimi’ ve ‘Yeni Gelin’de oynamıştı.

Sevgilisiyle görüntülendi

2 yıldır ekranda görünmeyen oyuncu önceki gün sevgilisi ile Nişantaşı City's’de ortaya çıktı. Kız arkadaşının adını söylemedi. Tuğba Aytaş adlı genç kızın pazarlama ve iletişim sektöründe çalıştığı öğrenildi.

Dağhan Külegeç ile sevgilisi Tuğba Aytaş önce şaşırdı sonra güldü.