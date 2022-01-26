Daha uzun ömürlü Tesla bataryaları gelecek yıl gelebilir

2023 yılından itibaren Japonya'da üretilmesi planlanan bataryalar '4680' adını taşıyor. 46 milimetre genişliğe ve 80 milimetre uzunluğa sahip olmalarından dolayı bu adı alan piller, hali hazırda Tesla için üretilenlerden 5 kat daha küçük olacak.

Panasonic'in geçen ekimde tanıtımını yaptığı bataryalar, Japon Nikkei Gazetesi'ne göre hem Tesla'nın üretim maliyetlerini düşürecek hem de elektrikli araçların 'en büyük sorunu' olarak görülen menzillerini yüzde 20 oranında artıracak.

Panasonic yetkilileri ise Reuters'e yaptıkları açıklamada, "Bu mali yıl içinde kuracağımız bir test üretim hattı da dahil olmak üzere, seri üretim için çeşitli seçenekler üzerinde çalışıyoruz. Fakat bunun dışında bir bilgi paylaşımı şimdilik yapılmayacak" dedi.

Tesla CEO'su Elon Musk Eylül 2020'de, pil geliştirme ve üretimini şirket içinde gerçekleştirme planlarını açıklamış, Tesla'nın Kaliforniya'daki kendi pilot üretim hattında "silindir tasarımlı" 4680 pilleri üretmeye başlayacağı haberini vermişti.

Bunun yanında LG ve Panasonic gibi batarya tedarikçilerinden de pil alımına devam edileceğini belirten Amerikalı girişimci, bu alımın hacminin büyeyeceğini ifade etmişti.



