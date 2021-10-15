Kısa bir süre önce Türkiye fiyatı açıklanan DJI OM 5 resmen Türkiye’de satışa sunuldu. DJI”ın Türkiye’deki resmi distribütörü Karfo Karacasulu tarafından piyasaya sunulan DJI OM 5, kullanıcıların akıllı telefonlarıyla profesyonel kalitede video çekmesine imkan tanıyor.

DJI, akıllı telefon ile içerik oluşturmaya olanak sağlayan yeni çözümü DJI OM 5'i piyasaya sürdü. Popüler Osmo Mobile serisine en son eklenen DJI OM 5 akıllı telefon sabitleyici, yeni bir telefon tutucu ve yerleşik bir uzatma çubuğuyla kompakt bir tasarım barındırıyor.

DJI OM 5, DJI'nin 3 eksenli sabitleme teknolojisine, yeni bir ShotGuides özelliğine ve geliştirilmiş ActiveTrack 4.0'a sahip.

Günbatımı beyazı ve gri olmak üzere iki yeni renkte sunulan, DJI OM 5, DJI'nin yüksek kaliteli 3 eksenli gimbal teknolojisini yine DJI'nin ikonik katlanabilir tasarımıyla bir arada sunuyor.

Katlandığında avuç içi boyutunda olan DJI OM 5, akıllı telefonun kasasının üzerinden geçen ve öncekinden daha fazla akıllı telefon modeliyle uyumlu yeni tasarlanmış bir telefon tutucuya sahip. DJI OM 5, içerik oluşturma için dinamik açılar ve çekim olanakları sağlayan yenilikçi bir dahili uzatma çubuğu da sunuyor. Gövdesine eklenen fazladan bir buton ile kullanıcılar DJI OM 5'in temel özelliklerine ve işlevlerine erişip, bunları kontrol edebiliyor.

DJI'nin 3 eksenli sabitleme teknolojisiyle gelen ürün, videografide yeni olanlar için, 30 sete kadar önceden ayarlanmış çekim eğitimi sağlayan ve tek bir parlak videoda otomatik düzenlemeyi destekleyen yeni ShotGuides özelliğini de barındırıyor.

DJI OM 5’te yeni güncellenen ActiveTrack 4.0, artık 5 m/s'de 3x'e kadar yakınlaştırmayı destekliyor ve hareket halindeyken karenin merkezindeki konuyu tanımlayıp, sabit bir şekilde takip ediyor. Cihazın Türkiye’deki fiyatı ise 1.699 TL.