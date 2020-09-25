Dakikalar içinde corona virüsü tespit eden köpekler göreve başladı

Finlandiya'da corona virüs taşıyan kişileri tespit etmek için eğitilen köpekler bu hafta Helsinki-Vantaa Havalimanı'nda görev yapmaya başladı. Helsinki Üniversitesi'nce deneme amaçlı olarak başlatılan programa gönüllüler tarafından eğitilen 15 köpek katılıyor.

Prof. Anna Hielm-Bjorkman, köpeklerin corona virüsü belirtilerin ortaya çıkmasından 5 gün önce tespit edebildiklerini belirterek "Virüsü yakalamada çok başarılılar. Yüzde 100'e yakın bir doğruluk orana yaklaştık" dedi.

Uygulama kapsamında havalimanına gelen yolcular, bir beze boyunlarını siliyorlar. Daha sonra bu bez parçaları köpeklerin koklaması için küçük kutulara konuluyor.

Tespit etmeleri birkaç dakika sürüyor

Köpeklerin birkaç dakika içinde corona virüsü tespit edebildikleri belirtiliyor. Deneme programına katılan yolculardan sonucu doğrulamak için sürüntü örneği de alınıyor. Vantaa Belediye Başkan Yardımcısı Timo Aronkyto, gelecekte corona virüs için eğitilen köpeklerin, gümrüklerde uyuşturucu arayan köpekler gibi yolcuların arasında dolaştırılabileceğini söyledi.

BBC Türkçe







