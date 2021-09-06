Türkiye Damadı 60 metre uzunluğunda banknot ile doladılar! 'Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık'

Damadı 60 metre uzunluğunda banknot ile doladılar! 'Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık'

Türkiye

Damadı 60 metre uzunluğunda banknot ile doladılar! 'Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık'

Aydın'ın İncirliova ilçesinde, damadın vücuduna iki arkadaşı uzunluğu 60 metreyi bulan banknotları doladı. Banknotları iki ayda biriktirdik diyen Sağdıç Şahin Madan 'Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık' dedi.

06 Eylül 2021, Pazartesi 10:08 Son Güncelleme:
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İncirliova Belediyesinde çalışan Necati Kaman ile Söke ilçesindeki bir fabrikada gıda teknikeri olarak çalışan Tuğçe Cengiz, kır bahçesinde düzenlenen törenle dünyaevine girdi.

Damadın arkadaşları Şahin Madan ve Cihan Eroğlu, takı merasimi sırasında iğnelerle tutturdukları 5 liralık banknotları düğün hediyesi yaptı.

İki arkadaş, uzunluğu 60 metreyi bulan ve toplam değeri 1800 lira olan banknotları damadın vücuduna doladı. Vücudu banknotlarla kaplanan damat, arkadaşlarıyla karşılıklı oyun oynadı.

Şahin Madan, gazetecilere yaptığı açıklamada, sağdıç olduğu için damada işkence yapamadığını ifade ederek, "Banknotları iki ayda biriktirdik. Eziyet olsun diye böyle bir şey yaptık." dedi.

Damat Necati Kaman ise arkadaşlarının sürprizi karşısında mutluluğu ve şaşkınlığı bir arada yaşadığını ifade etti.


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