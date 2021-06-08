Son günlerde koronavirüs (Kovid-19) salgını haberleri ile gündemden düşmeyen Hindistan bu sefer hayli ilginç bir haber ile gündemde. Ülkenin Uttar Pradeş eyaletinde 5 Haziran'da düzenlenen düğün hayli ilginç görüntülere sahne oldu.

India Today'de yer alan habere göre, damat ve arkadaşları düğüne sarhoş olup geldi. Gelin ve ailesi Ravendra Patel adlı damadın ve arkadaşlarının halini ilk başta görmezden geldi. Ancak gelin dans teklifini kabul etmeyince onu zorlayan damat kargaşa çıkardı. Bunun üzerine gelin düğünü iptal etti.

Patel ve ailesi yerel polisle iletişime geçti ve arabuluculuk yapmalarını istedi. Ancak tüm çabalara rağmen gelinin fikri değişmedi. Gelinin ailesi, damat ve arkadaşlarının alkolün etkisindeyken kendilerine hakaret ettiğini iddia etti ve düğünü iptal etmekten başka çarelerinin kalmadığının altını çizdi.

DAMAT TARAFI ESİR ALINDI

Aynı habere göre, düğünden önce verdikleri hediyeleri isteyen gelin tarafı, damat tarafını esir aldı. Polisten konu ile ilgili yapılan açıklamada hediyelerin geri verilmesi sonrası ailenin serbest bırakıldığı bilgisine yer verildi.

Hindistan düğünlerin ne olursa olsun iptal edilmemesi ile ünlenmiş bir ülke. Geçtiğimiz hafta Hindistan'da bir gelin kendi düğününde kalp krizi geçmiş, gelinin ölmesi sonrası damat, gelinin kız kardeşi ile dünyevine girmişti.



