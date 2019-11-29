Mekan çıkışı gaztecilerin sorularını yanıtlayan Damla Ersubaşı, merak edilenleri anlattı:

"Mustafa gerekli açıklamayı yaptı. O yüzden benim de çok bir şey söylememe gerek yok. Şuan için her şey normal."

'Bebek iyi, içeride bayağı eğlendi'

Damla Ersubaşı, eşinin fotoğraflarını sosyal medya hesabından silmesiyle ilgili olarak ise şunları söyledi:

"Tabii ki üzücü bir haber ama gereken açıklamayı kendisi yaptı. Bebek iyi, içeride bayağı eğlendi. Ben arada sinirlenince takipten çıkarıyorum, siliyorum falan. Alıştı o."

#olayıngeçmişi

Eşi Mustafa Can Keser'in gece kulübünde bir kadınla yakınlaştığı iddia edildi. Hatta Mustafa Can Keser, kulüpte bir kadınla samimi şekilde de görüntülendi.

İddiaların ardından Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve çift, birbirlerini takipten çıktı.

O görüntülerin ardından Damla Ersubaşı, Mustafa Can Keser ile fotoğraflarını sosyal medya hesabından kaldırdı ve çift, birbirlerini takipten çıktı.

Çıkan haberlerin ardından Mustafa Can Keser, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Keser, şu ifadeleri kullandı:

Bugün hakkımda çıkan "Eşini aldattı" haberleri gerçeği yansıtmamaktadır. Sahibi olduğum gece kulübünde sarhoş bir bayan müşteri bir şeyler söylemeye çalışırken görüntüm alınıp, sanki eşini aldatıyormuş gibi bir boyut verilerek tüm medya organlarına servis edilmiştir. Konu ile ilgili tarafıma yapılan bu ahlaksız durumdan dolayı tüm yasal haklarımı kullanacağım. Kamuoyuna duyurudur.

Eşinin bu açıklamasının ardından ise Damla Ersubaşı, eşi Mustafa Can Keser'i yalanlayarak ihaneti doğruladı.

Daha sonrasında da Damla Ersubaşı, "Haberler doğru, fotoğraftaki kişi eşim. Şu an bu şekilde devam edeceğiz çünkü aciliyetim kızım. Zaten doğuma da birkaç hafta kaldığı için çok fazla konuşmak istemiyorum. Eşimle konuştum ama 'Ben değilim dedi' Ama aşikar her şey. Size gelen fotoğrafların aynısı bana da geldi" dedi.





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